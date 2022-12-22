Çıktığı tepeden uçuruma yuvarlanan İrem ağaca takılı kaldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde manzara seyretmek için çıktığı tepeden uçuruma yuvarlanıp, ağaca takılarak mahsur kalan İrem Y. (22), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Sahil Sokak'ta arkadaşları ile manzara seyretmek için tepeye çıkan İrem Y., dengesini kaybedince uçurumdan 30 metre yuvarlanıp, incir ağacına takıldı.
"DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ"
İhbarla gelen itfaiye ekipleri, İrem'i mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrem Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın görgü tanığı Ahmet Okbay, "Sahilde dolaştığım sırada uçurumun üst tarafında 3-4 kişiyi gördüm. İçlerinden biri düştü. 'Arkadaşları düştü' diyerek bağırdı. Düşen kız ağaçlara takıldı. Hemen 112’yi aradım" dedi.
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