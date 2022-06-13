Çıktığı üst geçitte 2,5 saat polise direndi, kentte trafik durdu
Malatya’da çıktığı üst geçitte aşağı atlama tehdidinde bulundu. Saatler sonra ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan şahıs, gözaltı yapılarak polis merkezine götürüldü.
Olay, gündüz saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan üst geçitte, aşağı sarkan bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iletişime geçtikleri gencin bulunduğu yerden inmesi için uzun süre dil döktü. Bu sırada çevre yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı, geçişler tali yoldan sağlandı.
Kent merkezinde trafiğin durma noktasına geldiği olayda hasta taşıyan ambulanslar da hastanelere ulaşmakta büyük güçlük çekti. Yaklaşık 2,5 süren olayda şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri şahsı bulunduğu yerden alarak gözaltı yaptı.
Polis ekiplerine direnen isminin V.S. (40) olduğu öğrenilen genç polis aracına alınarak önce hastaneye sonra ise polis merkezine götürüldü.
V.S.’nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde ailevi sorunlar nedeniyle üst geçide çıktığını belirttiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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