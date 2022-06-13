Çıktığı üst geçitte 2,5 saat polise direndi, kentte trafik durdu

Malatya’da çıktığı üst geçitte aşağı atlama tehdidinde bulundu. Saatler sonra ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan şahıs, gözaltı yapılarak polis merkezine götürüldü.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:41
Çıktığı üst geçitte 2,5 saat polise direndi, kentte trafik durdu
Abone Ol google-news

Olay, gündüz saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Sancaktar Mezarlığı mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan üst geçitte, aşağı sarkan bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iletişime geçtikleri gencin bulunduğu yerden inmesi için uzun süre dil döktü. Bu sırada çevre yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı, geçişler tali yoldan sağlandı.

Kent merkezinde trafiğin durma noktasına geldiği olayda hasta taşıyan ambulanslar da hastanelere ulaşmakta büyük güçlük çekti. Yaklaşık 2,5 süren olayda şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri şahsı bulunduğu yerden alarak gözaltı yaptı.

Polis ekiplerine direnen isminin V.S. (40) olduğu öğrenilen genç polis aracına alınarak önce hastaneye sonra ise polis merkezine götürüldü.

V.S.’nin polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde ailevi sorunlar nedeniyle üst geçide çıktığını belirttiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya intihar polis
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler