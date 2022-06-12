Akdeniz Üniversitesi'nde neler oluyor? KYK yurdundaki intiharlarda 'tarikat' iddiası

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Akdeniz Üniversitesi öğrenci yurdunda 10 Haziran tarihinde intihar eden Muhammed Kaya ile birlikte kamuoyu, üniversite kampüsündeki öğrenci yurdundaki intihar vakalarının nedenini merak etmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Dayanışması isimli öğrenci grubunun iddiasına göre ise, intiharların temel sebebi KYK yurtlarında 'manevi danışmanlık' adı altında tarikatlaşma ve oluşan baskı ortamı olarak görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 16:17

Akdeniz Üniversitesi ve kampüsündeki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'ndaki intihar vakalarının ardı arkası kesilmiyor.

11 Mayıs'ta Halil Gülçan, aynı kampüsteki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu'nda kalan Muhammet Emre Kandemir'in 23 Mayıs'ta ve son olarak 10 Haziran'da ise Turizm Rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Kaya'nın intihar haberinin ardından kamuoyunda intiharlarlara ilişkin araştırma yapılması talepleri gelmeye başladı.

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