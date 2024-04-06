Çıldır'da mazbata kurayla AKP’nin adayına verildi: 'Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız'

Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:15

Güncelleme: 06.04.2024 - 16:19

Ardahan Çıldır’da yapılan yerel seçimde Çıldır Belediye Başkanlığı’nı iki oy farkla CHP’nin adayı Nurettin Aygün kazandı. Ancak AKP’in itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından her iki adayın da 452’şer oy aldığı belirtilerek yeni başkan kura sonucu belirlendi.

Yapılan kura çekilişinde Çıldır Belediye Başkanlığı’nı AKP’li aday kazandı.

Cumhuriyet’e konuşan Nurettin Aygün, duruma itiraz etiklerini ve il seçim kurulundan gelecek kararı beklediklerini belirterek ortada büyük bir hukuksuzluk olduğunu ve yaptıkları hiçbir itirazın kabul edilmediğini söyledi.

Aygün, “Adeta duvara seslenir gibi sesleniyoruz, bize geri dönüyor. Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız” diye konuştu.

‘İTİRAZLARIMIZ DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMADI’

Aygün, “Seçim günü sonuçlar alındığında sandıklardan bize bildirildiğine göre sonuçlarda iki oy öndeydik. Ancak 10 dakika sonra kaymakamlık özel kalemi oyların eşit olduğunu açıkladı. Hemen sandıklara gidip ıslak imzalı tutanakları aldığımızda ise iki sandıkta daha önce geçersiz sayılan iki oyun AKP’ye yazıldığını gördük. İtirazlarımız yaptık. Seçimi bu şekilde eşit bir duruma getirdiler. Sonrasında biz ilçe seçim kuruluna itiraz için Ardahan’a geldiğimizde itiraza konu 1007 nolu sandığın adliye koridorunda sandık başkanının tek başına kameraların karşısında açtığını ve itirazlı zarfın üzerinin yazıldığını öğrendik ve hemen müdahale ettik. Yaptığımız tüm itirazlar ilçe seçim kurulunca değerlendirmeye alınmadı” dedi.

‘KURA ÇEKİMİ ZORUNLU KILINDI’

“İlçe seçim kurulu başkanı itirazlarımızı değerlendirmeye almadan birleştirme tutanağı tuttu” diyen Aygün, “Seçim Kanunun 128. Maddesine göre itirazlar değerlendirilmeden birleşik pusula yapılamaz. Birleştirme yapılmadığı içinde kimin ne oy aldığı bilinmediği için kura çekimine gidilemez. Ancak hakime hanım kura çekimi için bize yazı gönderdi. Kura çekimini bize zorunlu kıldı. ‘Kura çekimine katılsanız da katılmasanız da kura çekilmek zorunda’ dedi. Gerekli itirazlarımızı bildirdik. Yaptığımız tüm itirazlar hiçbir şekilde değerlendirilmeden ret edildi ve il seçim kuruluna geldi. Şu anda çıkacak sonucu bekliyoruz” diye konuştu.

‘ADETA DUVARA SESLENİYORUZ’

Şu ana kadar yapılan tüm değerlendirmelerin kendilerini ümitsizliğe sevk ettiğini belirten Aygün, şöyle konuştu:

“Çünkü taraflı bir değerlendirme söz konusu. Devletin adliye koridorlarında seçim torbasının mührü yetkisiz bir kişi tarafından kırılıyor, oylar çıkarılıyor, bizim itiraz ettiğimiz zarfın üzerine yazılar yazılıyor. Ve bir kişi imzalıyor seçim kurulu başkanı. Sandık kurulu da yok orada. Bu olaya oradaki herkes şahit. Seçim hakimine bunu bir türlü anlatamadık. Kameraları incelemesini istedik kabul ettiremedik.

Adeta duvara seslenir gibi sesleniyoruz, bize geri dönüyor. Garabet bir durumla karşı karşı karşıyayız. Açılan sandık için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan hakim, bizim bu konudaki başvurumuzu reddediyor. Şimdi bu durumda milletvekilimiz Faruk Demir, İl Başkanımız, avukatlarımız ve partililerimizle verdiğimiz mücadelemiz devam etmektedir. İtirazlarımız şu an ilde ve sonuç bekliyoruz. Sonrasında YSK'ya taşıyacağız. Demokratik kamuoyunun ilgisini bekliyoruz."