‘Çim Konserleri’ Bülent Ersoy ile devam edecek

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:53

İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri bu yıl da birbirinden ünlü isimleri, ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. 11 Eylül’e kadar Kültürpark'ta devam edecek fuarda, Çim Konseri sahnesinin üçüncü konuğu ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’di. Konserden saatler önce alanı doludan müzikseverler, Deniz’in şarkılarıyla coştu.

İlk şarkısının ardından alandaki kalabalığa hitaben “Muhteşemsiniz” diyerek sözlerine başlayan Deniz, “İzmir’in bütün gençleri burada galiba. Bu dünyanın en güzel duygusu olsa gerek. İki nedenden dolayı burada olmak benim için çok önemli. Bir tanesi bütün çocukluğum, bütün gençliğim İzmir’de geçti. Burada büyümüş bir evladınızım. Aydın – İzmir hattında büyümüş bir gencim. O yüzden İzmir’e gelmek beni her zaman heyecanlandırır, her zaman çocukluğuma götürür. Duygu dolu anlar yaşatır. İkincisi ise İzmir Fuarı’nda, sizler bilmezsiniz daha gençsiniz, gazino zamanlarında bu kardeşiniz buraya girdiğinde arabasını alana alır hayranları, gazinonun önünde indird i. O yıllardan sonra ilk kez bu alana gelip bu kadar büyük bir kalabalığa, bu kadar güzel bir konser veriyoruz. O nedenle Tunç Başkan’a teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir imkanı sağladığı için” diye konuştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Deniz’e, binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

SAHNE TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN ‘DİVA’SININ

İzmir’de fuarın ve Eylül akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Çim Konserleri kapsamında, 5 Eylül’de Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı olarak lanse edilen Bülent Ersoy sahne alacak. Rock & Rap Sahnesi’nde de Perdenin Ardındakiler hayranlarıyla buluşacak. Mogambo Sahnesi’nde de Birsen Tezer, şarkılarıyla geceye renk katacak.

Öte yandan Çim Konserleri'nde; 6 Eylül’de Tuğba Yurt, 7 Eylül’de Gökhan Tepe, 8 Eylül’de Derya Uluğ, 9 Eylül’de Çakal&Reckol, 10 Eylül’de Şef Tuluğ Tırpan yönetiminde 100. Yıl İzmir Türküleri Senfonik Konseri ve 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.