CİMER'e 1 yılda 8 milyon başvuru
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne 1 yılda 8 milyona yakın başvuru yapıldığını belirtti. Malkoç, "Halkımız bu müesseseleri, bu müracaat yollarını iyi kullanıyor çünkü 2021 yılında o bahsettiğimiz kurumlara başta CİMER olmak üzere 8 milyona yakın başvuru iletilmiştir" dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2 gün sürecek Tekirdağ'daki temaslarına Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek başladı. Ziyarette konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, halkın sorunlarını mahkemesiz çözmek için kurulduğunu belirtti.
Malkoç, "Ortaya çıkan sorunları yargısız çözmek için mahkemesiz çözmek için birçok müesseseler, kurumlar ihdas edilmiştir. Halkın başvurabileceği kurumlar oluşturulmuştur. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bunlardan bir tanesi. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu veya CİMER diye bilinen kurum bunlardan bir tanesi. Bunları memnuniyet ile ifade ediyorum çünkü bu kadar çeşitli ve niteliği yüksek kamu hizmetlerinin yanında halkın derdini anlatabileceği, karşılaştığı sorunlara ilişkin şikayet mercilerinin çoğalması fevkalade önemlidir" diye konuştu.
8 MİLYONA YAKIN BAŞVURU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 1 yılda 8 milyona yakın başvuru geldiğini kaydeden Malkoç, "Halkımız da bu müesseseleri, bu müracaat yollarını iyi kullanıyor çünkü 2021 yılında o bahsettiğimiz kurumlara başta CİMER olmak üzere 8 milyona yakın başvuru iletilmiştir. Demokrasinin özelliği nedir? Halkın taleplerinin idareciler tarafından dinlenilmesi, kulak verilmesi ve sorunların idarecilere iletilmesi. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu gibi CİMER gibi bu gibi kurumlar aynı zamanda demokrasinin gerçek manada uygulanmasının birer aracıdır" dedi.
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