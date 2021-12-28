CİMER'e yapılan başvuruları açıkladı: Erdoğan'a milyonlarca şikayet

28 Aralık 2021 Salı, 09:56

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne 2021 yılında 6 milyon 100 bine yakın başvuru alındığı açıklandı.

2021 yılı verilerine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, "Toplumsal ve ekonomik hayata ilişkin başvurular birinci sırada, eğitim ve sağlık konularında da çok fazla başvuru alıyoruz. Başvuruların yüzde 45’i talep içerikli. Günde ortalama 17 bin başvuru geliyor" dedi.

Milliyet'ten Aslıhan Altay'ın haberine göre; Ersoy devamında, "Yıl sonunda yaklaşık 6 milyon 100 bin başvuru almış olacağız. Bunların içinde her gün başvuru yapan vatandaşlarımız, her hafta 'Hayırlı Cumalar' diye mesaj atan, gördüğü rüyasını anlatan ve rüya tabiri isteyen, sevdiği dizinin bir bölümünün kendi mahallesinde çekilmesini isteyenler de var" ifadelerini kullandı.

Her başvuruya dönüş yaptıklarını söyleyen Ersoy, "6 milyon başvurunun yüzde 91’i cevaplanmış durumda” dedi.