CİMER'e yapılan şikayet ortaya çıkardı: Tefecilerin suç ağı ifşa oldu

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:30

İzmir merkezli tefeci ve dolandırıcılara yönelik "Hücre-11" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin, işlettikleri 3 kahvehanede kumar oynayıp para kaybeden kişilere senet karşılığı yüzde 25'e varan aylık faizle borç verdikleri, borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına el koyarak 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kumarhanelerde faizle borç verdikleri kişilerden zorla çek ve senet alan, haklarında icra takibi başlatarak haciz yoluyla vatandaşların mal varlıklarını ele geçiren şüphelilere ilişkin soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir merkezli operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

CİMER'E YAPILAN ŞİKAYET ORTAYA ÇIKARDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla şikayette bulunan mağdurlardan biri, zanlıların insanları nasıl tuzağa düşürdüğünü anlattı.

Başvuru üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Bornova ilçesindeki 3 kahvehanede kumar oynattıklarını, burada kişileri borca sürüklediklerini belirledi.

Polisin tespitlerine göre şüpheliler, kahvehanelerde kumar oynayan kişiler para kaybedince faiz karşılığında borç teklif ediyor. Teklifi kabul edenler tefecilerden 10 bin lira ile 1 milyon lira arasında para alarak ana paranın yaklaşık yüzde 25'i oranındaki faizlerle borçlanıyor.

Borçlarını ödeyemeyen kişilerden zorla çek ve senet alan örgüt üyeleri, bazı mağdurların da borcuna karşılık dükkan, tarla ve arsalarına el koyuyor.

Zanlılar, borçlarını ödeyen kişilerin, teminat için verdikleri çek ve senetleri geri vermeyerek baskı ve tehdit yoluyla daha fazla talep ediyor.

Kumar oynamayan fakat çeşitli nedenlerle borç istemeye gelen kişilerin de yer aldığı soruşturmada, borç verilen bu kişilere de imzalatılan evraklar doğrultusunda İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde haklarında icra takibi başlatılıyor.

Örgüt üyelerinin hazırlattıkları evraklarda, maaşlarına haciz koyulan kişilerden yapılan kesinti, takibe takılmamak için örgütün akraba ve yakınlarının hesaplarına aktarılıyor.

Polis ekiplerince mali suç ağı ortaya çıkartılan şüphelilerin, bu yöntemlerle 160 tefecilik ve dolandırıcılık olayında 139 mağdurdan 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Soruşturmayı genişleten polis, mağdur edilen başka vatandaşların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER şikayeti üzerine yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerden çek ve senet aldıkları belirlenen, haklarında icra takibi başlatarak baskı ve tehdit yoluyla kişilerin mal varlıklarını ele geçiren şüphelilere yönelik soruşturma yürütmüştü.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Şubat'ta İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlenmiş, operasyonda tespit edilen 24 şüpheliden 23'ü gözaltına alınmıştı.