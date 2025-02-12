Polisten kaçarken kaza yaptı! Servis minibüsü tarlaya girdi: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı polis çevirmesinden kaçan servis minibüsü kovalamaca esnasında tarlaya girerek toprak yığınına çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polisten kaçarken kaza yaptı! Servis minibüsü tarlaya girdi: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:27

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece yarısı Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Ali Kayan mevkisinde araç sürücülerine yönelik alkol kontrolü yaptı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir minibüs, yoluna devam etti.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü servis minibüsü, Emirgan Caddesi’nde girdiği tarlada toprak yığınına çarptı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Kaza sonrası yaralanan minibüs şoförü S.K.’nin, trafik polisi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Yaralı sürücü S.K. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan S.K.’nin sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el konuldu. Minibüs, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.


Etiketler: #Çorlu #tekirdağ

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