Edirne'de yangına giden itfaiye aracı durduruldu! Polislere soruşturma

Edirne'de iki polisin yangına giden itfaiye aracını durdurduğu ortaya çıktı. Valilik skandal olaya ilişkin idari soruşturma başlattı.

Edirne'de yangına giden itfaiye aracı durduruldu! Polislere soruşturma
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:21

Edirne'nin merkeze bağlı Korucu köyünde pazartesi gece saatlerinde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetmişti.

İddaya göre, Evren'in hayatını kaybettiği yangına müdahale etmek için köye doğru seyir halinde olan itfaiye ekibi, Edirne'de görevli trafik polisleri tarafından durduruldu. Polislerin engellemesi de yangına müdahalenin gecikmesine neden oldu.

Valilikten olayın gündem haline gelmesi üzerine yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Şubat günü saat 02.35 sıralarında Korucu köyünde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında yer alan olayla ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın itfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevlilerce 'yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin '37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."


Etiketler: #EDirne #Yangın

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