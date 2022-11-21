'Cin çıkarma' cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
Konya'da 'cin çıkarma' seansında kalbi duran kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Suriye uyruklu Hasen Alluş (38) yaşamını yitirdi. Alluş'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim El Hac Ali (39), İbrahim El Hatib (37) ile oğlu Hüseyin Alluş (15), tutuklandı.
Konya'nın Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, geçen hafta perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş’un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.
"BOĞAZINI SIKTI, KALBİ DURDU"
Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş’u ölmeden önce ‘cin çıkarma’ için İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını, Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi. Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El Hatib (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin Alluş’u (15) gözaltına aldı.
Emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasen Alluş’un eşi Hasne A., kardeşi Yüsra A., ile çocukları Verde A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, Alluş’un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı.
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