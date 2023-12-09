Çınarcık’ta dere taştı, evleri su bastı, mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde derenin taşması sonucu sokaklar sular altında kalırken, su baskınları yaşandı. Su baskını nedeniyle mahsur kalan bir yurttaş ekipler tarafından kurtarıldı.
Çınarcık'ta Kocadere köyüne ismini veren dere, aşırı yağışlarla birlikte taştı. Köyün Yalı Mahallesi’nde sokaklar, sular altına kalırken birçok evde de su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.
MAHSUR KALAN YURTTAŞ KURTARILDI
Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, bölgede su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini söyledi. Öte yandan, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaşanan su baskınları sebebiyle AFAD ekibi ve Esenköy itfaiyesi, mahsur kalan yurttaşı kurtardı.