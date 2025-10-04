Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cinayet zanlısı 'Tüpçü Muro' 10 yıl sonra yakalandı!

4.10.2025 15:33:00
Adana'da belediyeye ait resmi plakalı kamyonetin içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden temizlik işçisi Abdurrahman Algın cinayetinde "azmettirici" olarak aranan "Tüpçü Muro" lakaplı Murat K., İstanbul’da başkası adına düzenlenmiş ehliyet ile yakalandı.

 Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde torbacılık yapan Mevlüt K. ile 'Tüpçü Muro' lakabını kullanan Murat K., arasında bölge tutma yüzünden anlaşmazlık çıktı ve taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı.

On yıl önce birbirlerine silahlı saldırı düzenleyen torbacılardan Murat K. yaralandı ve yaralı olarak kayıplara karıştı. Bacaklarına isabet eden mermiler ile yaralanan ve bu nedenle aksayarak yürüyen Murat K., hasım olduğu karşı çeteden Mevlüt K.’den intikam almak için plan yaparken, eniştesi Abdurrahman Algın'ın Yüreğir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığını öğrendi.

Bunun üzerine o tarihte yaşı 18’den küçük olan yeğeni H.K.'ye silahı verip Abdurrahman Algın'ı intikam için öldürmesini istedi. Olay yerine gelen H.K., kamyonetin içinde oturan Abdurrahman Algın'ı tabancayla 6 el ateş edip öldürdü. Tetikçi kısa sürede yakalanırken, "azmettirici" olduğu belirlenen Murat K. olay sonrası kayıplara karışarak sahte kimlikle izini kaybettirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gece saat 22.10 sıralarında Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetim sırasında bir şahsın kimlik kartı yerine sürücü belgesi ibraz ettiği belirlendi. İ.K. adlı şahsa ait sürücü belgesi incelendiğinde kart üzerinde bulunan fotoğraf ile kuşkulu kişinin eşkâlinin uyum sağlamadığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınarak parmak izi alındı.

Yapılan incelemede; şüphelinin gerçek kimlik bilgilerinin Murat K. (39) olduğu belirlendi. Söz konusu şüpheliye ait geriye dönük yapılan GBT sorgulamasında, Adana Yüreğir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışırken öldürülen Abdurrahman Algın cinayeti de dahil 2 ayrı "kasten öldürme" suçundan arandığı saptandı.

İkisi cinsiyet olmak üzere toplam 5 suçtan aranma kaydı olduğu ve 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen "Tüpçü Muro" lakaplı Murat K. gözaltına alındı.

Eğlence mekanında polisin dikkati sayesinde başkası adına düzenlenmiş sürücü belgesi ile yakalanan cinayet hükümlüsü, bu sabah adli makamlara sevk edildi.

