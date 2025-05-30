Cinayete sadece 3 ay hapis! Savcı talimatıyla karakoldan elini kolunu sallaya sallaya çıkmış...

Yargı sistemindeki çarpıklıklara bir yenisi eklendi. BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre, Hatay’ın Erzin ilçesinde 5 Ocak 2024’te yaşanan bir cinayetin sanığı, iki kez devlet eliyle serbest bırakıldı.

Cinayet, iki komşu aile arasında çıkan kavga sonucu işlendi. Kuaförlük yapan 19 yaşındaki Muhammet Çeçen ile kardeşi B.Ç., komşuları Aziz Akgök ile sokakta tartıştı. Kavgada B.Ç. bıçakla, Muhammet Çeçen ise sopa ile Aziz Akgök’e saldırdı. Kısa süre sonra tekrar başlayan kavgada bu kez her iki tarafın elinde de bıçak olduğu iddia edildi. Aziz Akgök, çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Tanıklar, her iki kardeşin de bıçak kullandığını söylerken, ön otopsi raporu da çoklu saldırıya işaret etti. 6 Ocak 2024’te tutuklanan kardeşlerden Muhammet Çeçen, sadece 3 ay sonra, 29 Mart 2024’te serbest bırakıldı. Gerekçe olarak “çelişkili tanık beyanları”, “kaçma şüphesi olmaması” ve “delillerin toplanmış olması” gösterildi.

Ancak aynı gün savcılığın itirazıyla ikinci bir mahkeme, sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Buna rağmen Muhammet Çeçen cezaevinden çıkmış ve imza yükümlülüğünü de yerine getirmemişti. 1 yıl 1 ay boyunca firari olarak arandı.

KARAKOLDAN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKTI

25 Mayıs 2025’te Ankara’da yakalanan Muhammet Çeçen, polis merkezine götürüldü. Nöbetçi savcı, hakkında cinayet suçundan tutuklama kararı olan sanığın 5 gün içinde mahkemeye gitmezse 6 bin 923 TL para cezası ödeyeceği tebliğ edilerek serbest bırakılmasını istedi. Sanık, elini kolunu sallayarak evine döndü.

Soykan, tutanaktaki ciddi hataya da dikkat çektii. Buna göre; sanığın “ifade vermek için” arandığı yazıldı, oysa hakkında tutuklama kararı vardı. Aynı tutanakta “kasten öldürme” suçundan arandığı da yer alıyordu.

İki gün sonra, 27 Mayıs 2025’te yapılan duruşmaya kendi isteğiyle katılan Muhammet Çeçen, maktulü bıçaklamadığını savundu. Ancak mahkeme bu kez tutuklama kararı vererek yeniden cezaevine gönderdi.