Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti: 'Şaban Ataş' cinayetinde sanıklar için istenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:50

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:51

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

'İPLE BOĞDU'

Karabulut, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi.

Emine Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. İtirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedi buldu.

Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu belirlendi. Şaban Ataş'ın 56 gün sonra bulunan cesedi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İtirafın ardından İstanbul'da programda bulunan Emine Karabulut ile sevgilisi olduğu ve bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı öğrenilen Burhanettin Öztürk ile Karabulut'un oğulları Mert Ataş ve M.A., Seydikemer'deki annesi D.K. gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklandı. D.K. ile M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede; Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Ayrıca Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut'un 'Kişinin ölmesinden faydalanarak hırsızlık' suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

ATAŞ'A AİT ARACIN FREN HORTUMUNU KESMİŞ

İddianamede, Şaban Ataş'ın öldürülme nedeninin Burhanettin Öztürk ile Emine Karabulut arasındaki yasak aşk olduğu belirtildi. Öztürk ve Karabulut'un birlikte kaçıp yeni bir hayat kurmak için Ataş'ı engel olarak gördükleri için olayı planladıklarının tespit edildiği iddianamede yer aldı. Öztürk ve Karabulut'un olayı planlama süreci de iddianameye girdi. İddianamede, 2 sevgilinin Şubat 2024'te Ataş'ı öldürmek için birlikte hareket etmeye başladıkları belirtilerek, "İlk olarak Öztürk, Ataş'a ait aracın fren hortumlarını kesmiş ancak bu plan başarısız olmuştur. Devam eden süreçte, odun toplama bahanesiyle maktulü ıssız bir alana götürerek öldürme planları yapılmış, fakat bu girişimler de başarısız olmuştur" denildi.

CİNAYETİN İŞLENİŞ ŞEKLİ ANLATILDI

Cinayetin işleniş şekli de iddianamede şöyle anlatıldı:

"22 Mart 2024 tarihinde Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut'un talimatıyla Ataş'ın evine gelmiş ve mutfakta saklanan beyzbol sopası ile Ataş'ın başına vurmuştur. Burhanettin Öztürk'ün saldırısının ardından sanıklar, maktulün boğazını ip yardımıyla sıkarak öldürmüştür. Olay sırasında Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş ve annesi D.K de aktif rol almıştır. Şaban Ataş'ın cansız bedeni, sanıklar tarafından bağlanarak depo alanına sürüklenmiştir.

Gün içinde cesedi nereye atacaklarını tartışan sanıklar, aynı günün akşamında Burhanettin Öztürk'ün römorklu aracı ile cesedi taşımış ve önceden belirlenen Sarıyer Mahallesi mevkindeki taşlık bir alana bırakmışlardır. Bu süreçte D.K. gözcülük yapmıştır."

DELİLLERİ YOK ETMEYE, POLİSİ YANILTMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Sanıklar, cinayet sırasında kullanılan beyzbol sopasını, Ataş'a ait cep telefonunu ve cüzdanı farklı noktalara atarak delilleri yok etmeye çalıştıkları da iddianameye girdi. Ayrıca sanıkların polis soruşturmasını yanıltmak amacıyla Şaban Ataş'ın kaybolduğu yönünde başvuruda bulunduklarına da dikkat çekildi. İddianamede, cinayetin ardından sanıkların Ataş'ın banka hesaplarından toplam 36 bin TL'yi Emine Karabulut'un hesabına aktarıp, cebindeki 1250 TL'yi aldıkları da belirtildi.