Meteoroloji saat verdi... Antalya, Muğla ve Aydın için 'kuvvetli yağış' uyarısı!
Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, Antalya, Muğla ve Aydın'da beklenen kuvvetli yağışlar yarın gece saatlerine kadar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı uyarıya göre, Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece ve yarın Antalya'nın batı kyılarında yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz'in (Antalya-Anamur) doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.
Etiketler: #Antalya #aydın #muğla #Kuvvetli yağış
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