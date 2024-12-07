Muğla'da balıkçı teknesinde korkutan yangın!

Akbük Koyu'nda 'Emek' adlı balıkçı teknesi, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi. Teknede büyük çapta hasar meydana geldiği aktarıldı.

Muğla'da balıkçı teknesinde korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:30

Muğla'da Akbük Koyu'nda 'Emek' adlı balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri gören tekne sahibi Sedat Yıldızhan ve arkadaşı Öner Altaş, yangının diğer teknelere sıçramasını önlemek için tekneyi kıyıya çekti.

Çevredekiler ise, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, teknede büyük çapta hasar meydana geldi.


Etiketler: #balıkçı #muğla #tekne #Yangın

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