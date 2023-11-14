Manisa’da iş cinayeti: Merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:06
Manisa’da iş cinayeti: Merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Atatürk Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı inşaatında çalışan Suriyeli Sawfan Aladdin (54), 3. kattan merdiven boşluğuna düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aladdin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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