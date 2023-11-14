Cinayetten aranan şahıs yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Didim’de Kasten Öldürme suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs yakalandı.
Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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