Cinayetten 79 yıl 2 ay hüküm giymişti: Muş'ta yakalandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Cinayetten 79 yıl 2 ay hüküm giymişti: Muş'ta yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:05

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Muş

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