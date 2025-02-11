Cinayetten 79 yıl 2 ay hüküm giymişti: Muş'ta yakalandı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:05

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:07

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.