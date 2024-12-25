Biri 18 yaşında! Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Samsun’un jandarmanın takibi sonucu haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma” suçlarından 7 yıl 25 gün hapis cezası bulunan R.Ö. (18) jandarma ekiplerince yakalanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Çarşamba ilçesinde ise “kasten yaralama” suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan N.A., jandarma tarafından yakalanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Samsun
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