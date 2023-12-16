Cinayetten aranıyordu, barlar sokağında eğlenirken yakalandı
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri, Antalya’da kasten adam öldürmek suçundan karara bağlanmış 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsı, eğlenmek için geldiği Marmaris barlar sokağında kıskıvrak yakalayarak adliyeye sevk etti. Bugün adliyede hakim karşısına çıkan zanlı, mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahıslara yönelik saha çalışmasında Antalya’da kasten adam öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay karara bağlanmış hapis cezası olan ve aranan M.K.’nin Marmaris barlar sokağında olduğunu belirledi.
CEZAEVİNE KONULDU
Ekipler, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile gerekli tedbirleri alarak M.K.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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