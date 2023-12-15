Kocaeli'de cinayet şüphelisi şahıs tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde dün otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Silahla yaralandığı belirlenen Adem A, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adem A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli D.Z'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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