9 yıldır aranıyordu... Cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı!
Antalya'da kasten adam öldürme suçundan 9 yıldır aranan şüpheli jandarma tarafından sahte kimlikle yakalandı.
Antalya il Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 9 yıldır "kasten öldürme" suçundan aranan ve halen hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B.,düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yapılan araştırma sonucunda yakalanan şüphelinin kendisine ait olmayan farklı bir kimlikle firari olduğu tespit edildi.
Ö.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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