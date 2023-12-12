Çin'den 2,5 tonluk zıplayan otomobil: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:28

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:28

BYD'nin sahibi olduğu lüks elektrikli marka YangWang'ın U9 modeli için uzun zamandır beklenen teknik özellikler açıklandı ve otomobilin artık üretime hazır olduğu vurgulandı.

YangWang U9'un üzerindeki örtüler ocak ayında kaldırılmış ve otomobil kısa süre önce ilk kez bir yarış pistinde test edilirken görüntülenmişti. Süper otomobillere göre oldukça büyük olan araç 4,966 mm uzunluğa, 2029 mm genişliğe ve 1,295 mm yüksekliğe sahip. U9 ayrıca 2.900 mm dingil mesafesine sahip ve bu akslar arasında 100 kWh'lik büyük bir batarya paketini barındırıyor. Bu paket BYD'nin bir yan kuruluşu olan FinDreams tarafından üretiliyor.

Otomobil, her biri 322 hp (240 kW) gücünde dört elektrik motor kullanıyor. Otomobilin 1287 hp güce ihtiyacı olmadığı iddia edilse de 2.475 kg ile içten yanmalı bir süper otomobilden çok daha ağır.

ZIPLAYAN OTOMOBİL

U9'un belki de en ilgi çekici özelliği özel süspansiyon sistemi. BYD bunu 'Disus-X sistemi' olarak adlandırıyor ve Sönümleyici Gövde Kontrol Sistemi, Akıllı Hidrolik Gövde Kontrol Sistemi ve Akıllı Hava Gövde Kontrol Sistemi aracılığıyla karmaşık dikey, yanal ve uzunlamasına hareket kontrolü sağlıyor. Bu sistemler aracın üç tekerlek üzerinde hareket etmesini ve hatta yukarı ve aşağı zıplamasını sağlıyor.

YangWang U9'a sığdırılan tüm teknolojiye rağmen, diğer BYD modellerinin izinden gidecek ve yaklaşık 1 milyon yuan yani 140 bin dolar civarında bir etiketle satışa sunulması bekleniyor.

TÜRKİYE FİYATI

BYD'nin lüks markası YangWang'ın yeni modeli U9 Türkiye'ye gelmesi durumda fiyatı ne kadar olacak?

140 bin dolarlık baz fiyat, 4 milyon 64 bin liraya karşılık gelirken vergiler eklendiğinde ise fiyat 12 milyon 17 bin liraya çıkıyor. Ayrıca bayi kârı ve nakliye tutarları da fiyatı bir nebze daha artıracaktır.