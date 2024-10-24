Çin'den TUSAŞ'taki terör saldırısına dair açıklama!
Çin Dışişleri Bakanlığı, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesine dün düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Çin’in her türlü terörizme karşı çıktığı ifade edilerek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü olağan basın toplantısında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesine dün düzenlenen terör saldırısıyla ilgili konuştu
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, dost ülke olarak Çin’in, Türkiye’de güvenlik ve istikrarın korunmasını temenni ettiğini söyledi.
Lin Jian, Çin’in her türlü terörizme karşı çıktığını ifade ederek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
Etiketler: #Ankara #Çin #terör saldırısı #TUSAŞ
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