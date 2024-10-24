Son dakika... TUSAŞ'a saldırı düzenlemişlerdi: Teröristlerden birinin kimliği belli oldu!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 12:18

Güncelleme: 24.10.2024 - 12:29

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) dün gerçekleştirilen terör saldırısında 5 yurttaşımız şehit oldu, 22 yurttaşımız da yaralandı.

Terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerden birinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri aktardı:

"Dün TUSAŞ’ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu.

Hainin, PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz! Aziz Milletimizi sindiremez!"