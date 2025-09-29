Ciner Grup'a operasyon: Şirketlerin yöneticileri gözaltında

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.09.2025 09:40:00
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu tespit edilen 12 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında dün akşam gözaltı kararı verilen 12 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

