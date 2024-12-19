'Cinler musallat oldu' diyerek oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:11

Güncelleme: 19.12.2024 - 13:14

Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve ailesini öldürmekle tehdit eden Murat Ateş (44), eşi tarafından defalarca kez şikayet edildi, hakkında uzaklaştırma kararları çıkarıldı. 26 Ekim 2020'de maket bıçağıyla girdiği İstanbul Adliyesi'nin atrium alanında eylem yapan Murat Ateş, olaydan iki buçuk yıl sonra 2 Mayıs 2023'te oğlu Mutlucan Ateş'i (23) konuşma bahanesiyle götürdüğü kömürlükte göğsüne iki kurşun sıkarak öldürdü.

"CİNLER MUSALLAT OLDU, SİZİ KURBAN İSTİYORLAR"

İddiaya göre Murat Ateş, cinayetten önce eşi Nazlı K., kızı R. Ateş ve oğlu Mutlucan Ateş'e; cinlerin kendisine musallat olduğunu ve kendisine değişik emirler verdiklerini söyleyerek, "Sizi sıraya koyacağım. Sizi kurban istiyorlar. Hanginizden başlayacağımı bilmiyorum, hepinizi öldüreceğim" diyerek tehditlerde bulundu. Anne Nazlı K., polise ve savcılığa şikayet etmesine rağmen sonuç alamayınca kızını da alarak Trabzon'a kaçmak zorunda kaldı. Mutlucan Ateş ise İstanbul'da teyzesi ve eniştesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Katil baba Murat Ateş ise kendi beyanına göre Arnavutköy'de ormanda yatıyordu.

DAVA AÇILDI

Olay günü olan oğluyla iletişime geçen Murat Ateş, oğlunu konuşma bahanesiyle kendi anne-babasının yaşadığı binanın altındaki kömürlüğe götürdü. Burada oğlunun göğsüne iki el ateş ederek katletti. Yakalanarak tutuklanan Murat Ateş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANDI

İstanbul ağır ceza mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Murat Ateş, olay günü oğlunu anne-babasının evinin bulunduğu apartmanın bodrum katına götürdüğünü, o sırada kendisine musallat olduklarını öne sürdüğü dört cinin, 'vur' dediklerini, bunun üzerine oğluna, "Oğlum öl, benden sonra sana musallat olacaklar" diyerek ateş ettiğini, oğlunu öldürdükten sonra cinlerin bu kez kendisinden annesini de öldürmesini istediklerini, bunu kabul etmediği için kendisine işkence ettiklerini, olay yerinden kaçarak iki gün ormanda kaldığını, sonunda annesini öldürmeye karar verdiğini ancak annesini öldürmeden önce polislerce yakalandığını anlattı.

ÖNCESİNDE HAYVANLARI ÖLDÜRMÜŞ

Sanık Murat Ateş, annesinin yanına Çanakkale'ye gittiği bir dönemde annesinin kendisinden hastaneye yatmasını ve tedavi olmasını istediğini, kendisinin ise annesine "Gelip seni öldüreceğim" dediğini, annesinin evden kaçtığını, kendi ailesiyle yaşadığı dönemde ise 'musallat olduğular' dediği cinlerin kendisinden kızının kuşunu ve eşinin kedisini öldürmesini istediklerini, kendisinin ise hem kuşu hem kediyi öldürdüğünü anlattı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Yargılama sonucunda kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Ateş'in öldürme kararını olaydan aylar önce aldığını, belirli bir hazırlıkta olduğunu ve plan dahilinde eylemi gerçekleştirdiğini ve sanık Ateş'in eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, "Alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan herhangi bir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.