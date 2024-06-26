Çinli eniştelerine tuzak kurup öldürenler tutuklandı

Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:15

Güncelleme: 26.06.2024 - 10:20

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde, 21 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, yurtdışından gelen Çin uyruklu Hasan Nur, eşinin yeğeni Yımaran Y.(18)'nin evine gitti. Eve girdiği anda 3 kişinin saldırısına uğrayan Hasan Nur, darbedilerek öldürüldü.

Hasan Nur'un üzerindeki paraları alan şüpheliler, evden ayrıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameralarına ulaştı. Görüntülerde, 3 şüphelinin apartmanın giriş kapısında buluşarak Hasan Nur’un olduğu kata çıktıkları bir süre sonrada yüzlerini kapatarak kaçtıkları görüldü.

Polis bu görüntüleri incelediğinde şüphelilerden birinin kolundaki dövme ayrıntısına odaklandı. Şüphelilerin kaçış güzergâhındaki diğer güvenlik kameraları da incelendi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN İLGİNÇ İDDİA

Şüphelilerden birinin darbedilerek öldürülen Hasan Nur’un yeğeni olduğu belirlendi. Polis, şüpheli Yımaran Y.’yi gözaltına aldı. Yımaran Y., olayı itiraf ederken eniştesiyle aralarında geçmişten gelen bir husumet bulunduğunu söyledi. Eniştesinin kendisini zorla Kuran kursuna gönderdiğini anlatan Yımaran Y., bunun duyulması üzerine annesinin Çin’de gözaltına alındığını ve hapse atıldığını belirtti. Olayı, bunun intikamını almak için yaptığını iddia etti.

PARASINI GASBETMİŞLER

Polis, sürdürdüğü operasyonda olaya karıştığı belirlenen Bilalijiang A. (17), Abdusalam K. (17), Murat K. (25), Ömer U. (19) ve Arafat A.(24)’ı Kağıthane’de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 8 bin 300 dolar para ele geçirildi.

Daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin sorguları, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Yımaran Y.’nin eniştesinde yüklü miktarda para olduğunu söylediğini, bu parayı almak için olayı gerçekleştirdiklerini söylediler. Şüpheliler üzerlerinden çıkan paranın Hasan Nur’dan aldıkları paranın bir bölümü olduğunu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.