İzmir'de liseli Yusuf'u öldürenlerden pişkin savunma!

Buca'da, silahlı saldırıda başından tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Demir cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı, amca ise adli kontrolle serbest kaldı. Cinayet şüphelisi babanın emniyetteki ifadesinde, Yusuf Demir'i önceden tanımadığını, lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü söylediği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:18
İzmir'de liseli Yusuf'u öldürenlerden pişkin savunma!
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İzmir'in Buca ilçesine bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta12 Mart akşamı bir cinayet işlendi.

Edinilen bilgiye göre; 17 yaşındaki Yusuf Demir, sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Demir'e tabancayla ateş açıldı. Kafasına mermi isabet eden çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, araç olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir yurttaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle otomobili ve içerisinde olduklarını belirledikleri H.T., Ö.T. ve H.B.T. adlı şüphelileri kısa sürede yakaladı.

YAŞINI ÖĞRENCİNCE ÇOK ÜZÜLMÜŞ!

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada gençlerle karşılaştıkları, bu kişileri tanımadıklarını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerden H.T.'nin ifadesinde; Yusuf Demir'i önceden tanımadığını, lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü belirtip, doldur boşalt yaparken tabancanın kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. ile babası H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amca Ö.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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