Cinsel içerikli görüntülerle şantaj yapanlara operasyon: 6 gözaltı

26 Ağustos 2022 Cuma, 11:36

Bartın'da sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunanlarla ilgili Bartın Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yürüttü.

Bu kapsamda yağma, şantaj, tehdit, hakaret suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Bartın ve İstanbul'da operasyon yapıldı. Polis ekipleri Ç.A., M.C.C., Ç.K., T.F., B.C. ve K.G.'yi gözaltına aldı.

Şebeke üyesi kadınların, sosyal medya aracılığıyla görüştükleri kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ettiği, bu görüntülerle şantaj yaparak para aldıkları ve para karşılığı bir yerel gazetecinin darbedilmesi olayına karıştıkları tespit edildi. B.C. ve K.G. emniyetteki sorgulamaların ardından serbest kalırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ç.A., M.C.C ve Ç.K., 'kasten adam yaralama, yağma, şantaj, tehdit ve hakaret' suçlarıyla tutuklandı, T.F. ise adli kontrolle serbest kaldı.