‘Cinsel ilişki’ vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon: 16 gözaltı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:09

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:09

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şebekenin sahte sosyal medya hesapları üzerinden cinsel birliktelik vaadiyle kandırdıkları kişileri, günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah tehdidiyle paralarını aldıkları bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, 3 ay süren takip sonunda şüphelilerin bu yöntemle 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Çalışmasını tamamlayan ekipler şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek ile dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.