Cinsel istismar iddiasıyla darbedildi, hastanede öldü
Ankara'nın Sincan ilçesinde, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen çocuğun babası ve eniştesi tarafından darbedilen Fatih S. (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sincan'da 9 Eylül saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda Fatih S.'nin, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Fatih S., çocuğun babası ve eniştesi tarafından darbedildi.
İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, Fatih S. ve kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Fatih S. gözaltına alınmadan önce alınan doktor raporunda kafasında ve kollarında kesikler olduğu belirtildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Fatih S. , polis merkezinde rahatsızlanınca ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Fatih S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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