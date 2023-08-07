Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı: Doktorun ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:48

Güncelleme: 07.08.2023 - 13:48

Muğla Menteşe'de oturan 17 yaşındaki E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin (31) kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle polise şikayetçi olmuştu.

E.S. ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim.' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu."

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün ''cinsel istismar'' suçundan tutuklanmıştı. Doktor Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

"OLAY GÜNÜNÜ KISMEN HATIRLIYORUM"

Ufuk S., ifadesinde 6 yıldır devlet kadrosunda hekim olarak çalıştığını anlatıp, "Hakkımda suç duyurusunda bulunan E.Ç.'yi tanımam ve bilmem. İfadesinde belirtmiş olduğu 4 Temmuz'da çocuk polikliniğinde hizmet vermekteydim. Olay gününü kısmen hatırlıyorum. Çocuğu görsem şu anda hatırlamam. Olay günü odaya tek başına girdi. Yakını olup, olmadığını sordum. Dışarı da yakınının olduğunu söyledi. Ancak yakınını çağırmak istemedi. Kendisine şikayetini sorduğumda solunum sıkıntısı olduğunu, nefes almakta zorlandığını ifade etti. Rutin yaptığım şekilde muayene kısmına geçmesini söyledim. Kısa süre sonra hastanın yanına geçtim. Solunum sıkıntısı olduğu için kalbini dinlemek istedim. Bundan dolayı steteskop ile giysisini açmadan kalbini dinleyip, boğazına baktım. Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım" dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Hastadan bacaklarını kendisine çekmesini istediğini belirten Ufuk S. "Steteskop ve elle hastanın bağırsak seslerini ve karnını kontrol ettim. Kesinlikle kasık bölgesine müdahalede bulunmadım. Elimde eldiven bulunmuyordu. Çocuklar genelde eldivenden ve önlükten korkuyor. Bunun önüne geçmek için önlük ve eldiven kullanmıyorum. Kendisine herhangi bir cinsel birlikteliği olup olmadığını sordum. Nedeni de eğer böyle bir durum varsa; teşhisin ve tedavinin bu yönde olacağını düşünmemdi. Hastaya başka bir soru yöneltmedim. Kendisine anksiyete bozukluğu, zatürre, kansızlık ya da vitamin eksikliği olabileceğini söyledim. Kan tahlili ve akciğer filmi çektirmesini istedim. İşlemlerin tamamı çok kısa sürdü. Muayene sonlandı ve hasta dışarıya çıktı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

"ZAMANINDA KENDİSİNİN ASİSTANI OLARAK ÇALIŞTIM"

Muayene odasının kapısı hiçbir şekilde kilitli olmadığını da öne süren Ufuk S., "Hasta istediği zaman dışarıya çıkabilir ya da yakını içeriye girebilir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir olay ile karşılaşmadım. Adli ve idari soruşturma geçirmedim. Hakkımda beyanda bulunan Dr. Hülya K., geçmiş dönemde hocalığımı yapan bir doktordur. Zamanında kendisinin asistanı olarak çalıştım. Bu dönem içerisinde zaman zaman ters düştüğümüz ve idari olarak birbirimiz hakkında suçlamalarda bulunduğum bir doktordur. Doktor Hülya'nın beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.