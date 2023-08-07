Cinsel istismar suçlusu Kastamonu'da yakalandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:05
Cinsel istismar suçlusu Kastamonu'da yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu’nun Tosya ilçesinde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan Ş.A. isimli şahıs yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Adli makamlara sevk edilen Ş.A. isimli şahıs tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


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