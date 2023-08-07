Cinsel istismar suçlusu Kastamonu'da yakalandı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu’nun Tosya ilçesinde "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan Ş.A. isimli şahıs yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
Adli makamlara sevk edilen Ş.A. isimli şahıs tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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