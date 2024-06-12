Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelde yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar’da 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı. İtfaiye olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 08:31
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Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.


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