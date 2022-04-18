Cinsel istismarla suçlanan aile kenti terk etti: Komşular eşyaları ateşe verdi
Denizli’de aynı apartmanda yaşayan komşularının cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalan aile, evi terk etmek zorunda kaldı. Kentten ayrılmak zorunda kalan komşularının evine giren kalabalık aile grubu, eşyaları dışarı çıkararak ateşe verdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde aynı apartmanda oturan komşu aileler arasında, 3 gün önce cinsel istismar suçlaması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ve iddiaların çevrede de duyulması üzerine, suçlamanın tarafı olan aile eşyalarını geride bırakarak evi terk etmek zorunda kaldı. Komşularının gece apar topar evden ayrıldıklarını fark eden öfkeli aile fertleri, kapısını kırarak girdikleri boş dairedeki eşyalardan bazılarını sokağa atarak ateşe verdi.
Mahalledeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevreden toplananlarla birlikte kalabalıklaşan aileyi sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise dışarıda yanan eşyalara müdahale ederek söndürdü. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu ikna ettiği aile, daireden çıkarak sokakta beklemeye başladı. Etrafın temizlenmesinin ardından aileler evlerine dağılırken, ekipler ise her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede tedbirlerini artırdı.
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