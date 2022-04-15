Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada mütalaa açıklandı

15 Nisan 2022 Cuma, 11:51

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt, Kaplan’ın annesi ve taraflar hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Mehmet Arduçoğlu ise Covid-19 testi pozitif olduğu için tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Güzelyurt ve Arduçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 18 yıla kadar cezalandırılmaları istenmişti.

18 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mütalaayı açıklayan savcı, sanıklar Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaayı açıklarken, mağdurun alkollü olduğunu ve kendisini savunamayacak durumda olduğunu da belirtti.