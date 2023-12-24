Cinsel istismarla suçlanan il müdürü tutuklandı
Ağrı’da İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., taciz iddiasıyla tutuklanarak görevden el çektirildi.
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K., sporcu çocukları taciz ettiği iddiasıyla dün akşam hakkında çıkartılan gözaltı kararının ardından Yozgat’ta polis merkezine giderek teslim oldu.
SEGBİS üzerinden Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren E.K., tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.
DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI
E.K. dün gözaltına alınmıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltının ardından şu açıklamayı yapmıştı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 20.12.2023'te 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan derhal soruşturmaya başlanmıştır. Ele geçirilen CD'de yer alan mesaj ve kayıtlarda mağdur olduğu değerlendirilen çocukların ifadeleri uzman pedagog eşliğinde alınmıştır. Olayda adı geçen şüpheli E.K'nin yakalanarak gözaltına alınması talimatı üzerine şüpheli, bugün kolluk görevlilerince gözaltına alınmıştır. İdari makamlarca başlatılan soruşturma kapsamında E.K. açığa alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir."
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