Cinsel organını ısırarak koparmıştı: Sanık, 'Sünnet oldunuz mu?' diye sormuş

Yayınlanma: 19.03.2024 - 15:51

Güncelleme: 19.03.2024 - 16:28

Sincan ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos’ta iddiaya göre, görme engelli Evren Demirci, aynı mahallede oturduğu H.A. (9) A.K. (10) A.G. (10) ve Ö.M.B. (11) isimli 4 erkek çocuğunun yanına gelerek, "Beni bodruma indirin, bana yardım edin. Size lolipop vereceğim" dedi.

Bunun üzerine çocuklar, Demirci'nin kömürlüğe inmesi için yardımcı oldu. Ancak kömürlüğe indikten sonra Demirci, kapıyı kapatıp çocukların pantolonunu indirmeye kalkıştı. Bunun üzerine çocuklar, kömürlükten kaçmaya çalıştı. Ancak H.A. kaçmaya çalışırken ayağı demire takıldı. Demirci, küçük çocuğu kömürlüğün içine çekti, pantolonunu indirdi, cinsel organını ısırarak kopardı. Olayın ardından gözaltına alınan Evren Demirci, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'CEZAİ EHLİYETİ TAM' RAPORU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Evren Demirci hakkında 'basit cinsel istismar', 'nitelikli yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 111 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Söz konusu iddianamede, küçük çocuğun maruz kaldığı eylem nedeniyle yaşamını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede Demirci için 'cezai ehliyeti tam olduğu belirlenen şüphelinin izah edildiği şekilde üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı' şeklinde ifade kullanıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"EVLİYİM VE BİR OĞLUM VAR"

Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Evren Demirci, müşteki aileler ve avukatları yer aldı. Sanık Demirci'nin avukatı ise mahkemeye mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme başkanı sanığa, üzerine atılı suçu okudu. Ardından savunma yapan Demirci, "Evliyim ve bir oğlum var. Görme engelli olduğum için bir iş yapamıyorum. Savunmamı avukatımla yapmak istiyorum. Adli Tıp'tan rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

Aileler, sanıktan şikayetçi olduklarını, çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu, hala dışarı çıkamadıklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Saldırıya uğrayan çocuk H.A. ise sosyal hizmet uzmanı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı.

"BANA ZARAR VERDİ"

Olay gününü anlatan H.A., "Arkadaşlarımla dışarıda bisiklet sürerken annem yanımıza geldi, sonra da gitti. Bir adam benden ve arkadaşlarımdan yardım istedi. Adam bizi, bodruma bir yere götürdü. Işıkları açtırdı ve 'Sünnet oldunuz mu?' dedi. Sonra 'Sen içeride dur, onlar çıksın' dedi bana. Arkadaşlarım dışarı çıktı. Bana zarar verdi" dedi.

H.A., sosyal hizmet uzmanının elindeki anatomik erkek vücudu fotoğrafından zarar verilen bölgeyi, ön özel bölge olarak gösterdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sosyal hizmet uzmanı, H.A.'nın herhangi bir zihinsel engeli, geriliği veya gelişiminde bir sorun olmadığını ve detaylı ifade verebileceğini söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.