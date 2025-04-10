Cinsel saldırı davasında polis hakkında karar: 'Saldırıya ilişkin şartlar...'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 12:57

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:57

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanık S.A.'nın görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak Büşra K.'nin evine girdiği ve cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemlerinin, karakolda bulundukları sırada başladığı ve Büşra K.'nin evine bırakılması anında devam ettiği aktarılarak, eylemler arasında fiili kesintiyi kabul etmeyi gerektirecek bir zaman aralığı olmadığı kaydedildi.

Büşra K.'nin, polis memurunun cinsel saldırı öncesinde masaya bıraktığı tabancayı alarak kendisini savunduğuna, bir el ateş ederek onu yaralamasının cinsel saldırı karşısında saldırı ile orantılı olduğuna yer verildi.

Gerekçeli kararda, şöyle denildi:

"Büşra K.'nin eylemine yönelik meşru savunmanın saldırı ve savunmaya ilişkin şartlarının birlikte mevcut olduğu, bu haliyle meşru savunmanın bütün şartları ile gerçekleştiği anlaşıldığından Büşra K. hakkında sanığa yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatına karar verildi. Sanık S.A'nın yasa kapsamındaki tabancayı bulundurma ve taşımasının süreklilik arz etmediği, Büşra K.'nin masanın üstüne bırakılan tabancayı sadece saldırıyı defetmek amacıyla sınırlı sürede kullandığı, sanığın atılı suç yönünden kastının bulunmadığından '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçundan da beraatına karar verildi."

S.A.'nın, evin içinde montunu çıkarmadığını savunsa da montta kurşun deliği olmamasının bu ifadesinin aksini gösterdiği, sanığın savunmalarının inandırıcı bulunmadığı belirtilen kararda, tanık beyanı ve maddi delillerle Büşra K.'nin beyanlarının üstün tutulduğuna yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Karabağlar ilçesinde 31 Ocak 2024'te ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirtilen Büşra K. (33), boşanma davası açtığı eşinin eve gelmesi üzerine KADES uygulamasından yardım istemiş, eve gelen polis memurları kadını karakola götürmüştü.

Karakoldaki işlemlerin ardından polislerce eve bırakılan Büşra K., evinin girişine kadar gelen S.A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polisin beylik tabancasıyla S.A.'yı vurmuştu.

Olayın ardından kadın ve polis hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Büşra K. tutuklanmış, polis memuru S.A. da tedavisinin ardından açığa alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Büşra K. hakkında öldürmeye teşebbüs, S.A. hakkında da konut dokunulmazlığını ihlali, cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yargılamada polis memuru S.A. cinsel saldırı suçundan 9 yıl, konut dokunulmazlığı için de 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış indirim uygulanmamıştı.

Müşteki sanık Büşra K. ise öldürmeye teşebbüs suçunun meşru müdafaa kapsamında olduğu belirtilerek beraat etmişti.