İBB’ye yönelik operasyonlardan sonra Şişli ve Taksim’deki yoğun polis önlemleri sürüyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 17:17

Güncelleme: 08.04.2025 - 17:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlayan ve Şişli ile Beylikdüzü belediyelerinin de dahil edildiği ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ soruşturmaları kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 23 Mart’ta tutuklanmış ve görevden alınmıştı.

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, aynı gün Şahan yerine Şişli Belediyesi’ne kayyum olarak atanırken belediye binasının önündeki polis ablukası, Şahan’ın tutuklandığı günden bu yana devam ediyor. Polis, belediye binasının önünün yanı sıra çevresinde de bariyerlerle geniş güvenlik önlemleri alırken yaya yolunu kapatan söz konusu bariyerler, yurttaşların hayatını olumsuz etkiliyor.

Hem yaya hem araç trafiği açısından işlek Darülaceze Caddesi’ndeki belediye binasının çok yakınında Türkiye Hastanesi ve Kolon Hastanesi de bulunurken gün içerisinde bölgeye gelen yurttaşlar, polis bariyerlerinin kapattığı yaya yolunu kullanamıyor. Yurttaşlar, yoğun bir trafik akışının olduğu yoldan yürümek zorunda kalırken özellikle hastaneleri kullanmak için bölgeye gelen hasta ve yaşlı yurttaşların yaya yolu yerine trafik yolunu kullanırken zor anlar yaşadıkları görülüyor.

Öte yandan belediye binasının çevresine yerleştirilen iki adet TOMA'nın yanı sıra sivil polis araçlarının da yaya yolu önündeki bariyerlere park etmesiyle yolun daha da daralması yurttaşların tepkisini çekiyor. Yoğun polis önlemlerini eleştiren bazı yurttaşlar, belediye binası önünden geçen araçların yayalara çarpma ihtimalinin bulunduğunu söyleyerek kayyum yönetimini bariyerleri kaldırmaya çağırdı.

TAKSİM’DE DE OHAL ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

İBB ve ilçe belediyelerine yönelik operasyonlar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki çok sayıda kişi 19 Mart günü sabah saatlerinde gözaltına alınırken gözaltıların hemen ardından Taksim Meydanı’nda alınan geniş güvenlik önlemleri de üç haftadır devam ediyor. 19 Mart'ta yaya trafiğine tamamen kapatılan meydanda polis ve bariyer sayısı da artılırken ilerleyen günlerde meydanı çevreleyen bazı bariyerler kaldırılmıştı. Ancak olası toplanmalara karşı meydandaki yoğun güvenlik önlemleri büyük ölçüde halen sürüyor.

CHP ŞİŞLİ'DE MİTİNG YAPACAK



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu "her çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde miting” kararı doğrultusunda, ilk miting 9 Nisan Çarşamba günü 20.30'da Şişli’de yapılacak.