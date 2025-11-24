Cinsel saldırı davasındaki beraat kararına tepki: ODTÜ'lü öğrencilerden 'Kampüsümüzde tecavüz faili istemiyoruz' eylemi

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun 20.11.2025 tarihinde köşesine taşıdığı olayda Hacettepe Üniversitesi öğrencisi D.K., iddiaya göre Muğla'daki bir okullar arası etkinlikte cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayın 8 Eylül 2024'te gerçekleştiği öğrenilirken şüpheli ODTÜ öğrencisi Y.E.Ö tutuklandı. Ancak Y.E.Ö yargılama sürecinde beraat etti.

ODTÜ Feminist Dayanışma üyeleri Fizik Çimleri’nde bir araya gelerek Y.E.Ö.'nün beraat kararını protesto etti. Grup adına yapılan basın açıklamasında “Fail çıktığı ilk mahkemede tutuklandı ancak tüm delillere ve tanıklara rağmen sadece iki celse süren davada mahkeme alelacele beraat kararı verdi. Mağdur kız kardeşimiz beraat kararına itirazda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda ise mahkeme daha DNA raporunu görmeyi bile beklemeden itiraz talebini reddetti" denildi.

‘DELİLLER GÖRMEZDEN GELİNDİ’

Davanın Yargıtay aşamasına taşındığı belirtilen açıklamada "Fail şuan sanık olarak yargılanıyor. Y.E.Ö bugün bir ODTÜ yurdunda kalıyor, kampüste rahat rahat dolaşıyor, eğitim hayatına devam edebiliyor, yelken topluluğuna geri dönmeye çalışıyor. Bunları yapabiliyor çünkü erkek yargıdan kayyum rektöre, öğrenci dekanından yelken takımının danışman hocalarına ve yelken takımına kadar herkes tarafından sırtı sıvazlanıyor. Kız kardeşimiz tüm süreç boyunca yıpranırken, yalnızlaşırken faile bu rahatlığı verenler onun suçuna ortaklık ediyor, bunu bilsinler! Kampüsümüzde tecavüz faili birisini istemiyoruz, aramızda da barındırtmayız! Kız kardeşimiz Deniz'in davasını ODTÜ öğrencileri olarak sahiplendiğimizi, takipçisi olduğumuzu fail de faili aklayanlar da bilsin, duysun! Bu kampüste ne tecavüzcülere yer var ne de onu aklayanlara! Mahkemenin vermiş olduğu bu rezil karar kabul edilemez, dava boyunca sanığı değil mağduru yargılamış ve defalarca tetiklemişlerdir. Mağdurun ilettiği tanıkları dinlememiş, ifadelerini ciddiye almamış, Adli Tıp Raporunda sunulan delilleri görmezden gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

‘YARGININ KARARI TECAVÜZÜ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMAKTIR’

Açıklama şu ifadelerle sona erdi: “Teknede olan ve mağdur kız kardeşimize yardım etmeyen, faili tüm süreç boyunca aklayan, sırtını sıvazlayan kişilerin tutarsız ve birbirleriyle çelişen ifadeleri sorgulanmadan karara etki etmiştir. Yargının bu kararı açık açık tecavüzü suç olmaktan çıkarmaktır, bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz! Kız kardeşimiz Deniz'in yanındayız, davasının takipçisiyiz. Fail hak ettiği cezayı alana dek mücadelemizi sürdürecek, bu yolda kız kardeşimizle beraber yürüyeceğiz. Tüm kamuoyunu bu davayı sahiplenmeye, tecavüzün suç olduğunu tekrar tekrar hatırlatmaya çağırıyoruz!"