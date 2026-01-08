Cinsel saldırı suçundan yargılanan rapçilere beraat kararı: Dosya üst mahkemeye taşınıyor

İstanbul'da, M.C.Ö. isimli kadın; rapçi Ege Taştan, Osman Candan ve Mehmet Sait Akpunar’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddiasıyla konuyu yargıya taşıdı.

Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’a ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Osman Candan’a ise 'hakaret, kadına karşı tehdit, nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açılırken, sanıklar geçen gün görülen duruşmada beraat etti.

‘KADIN ARKADAŞIMIZIN YANINDAYIZ’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden ve M.C.Ö.’nün avukatı olan Ayten Bademci, dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Bademci, “Sanıklar hakkında cinsel saldırı suçlaması ile açılan ve İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yapılan yargılamada, sanıkların açık şekilde yalan söylediği, bilirkişi raporları ile de sabitken mahkemece sanıklar ödüllendirilmiş ve yaptıkları fiile ilişkin cezasızlık politikası ile eylemlerine açık şekilde destek verilmiştir. Savcı tarafından müvekkilin çelişkisiz ayrıntılı ifadeleri dikkate alınmamış, sanıkların açık şekilde işledikleri fiilleri kendi ifadeleri ile onayladıkları suçtan beraat etmişlerdir” dedi.

Bademci sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ancak bu beraat kararı sanıkların suçsuz olduğu anlamına gelmemekte olup, açık şekilde söz konusu delillerin dikkate alınmaksızın verilen beraat kararı cezasızlık politikasının sonucudur. Verilen beraat kararına karşı kanun yoluna başvuru yapacağımızı, adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz. Kadın arkadaşımızın yanındayız, mücadeleye daha yüksek sesle devam edeceğiz”