Cip ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:40

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:24

Feci kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden Nadir G. yönetimindeki 06 PGU 17 plakalı hafif ticari araç, Bolu istikametinde giden Mehmet G. hakimiyetindeki 14 EB 278 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Nadir G., Sevim G., Mehmet G. ve Suna Göktaş G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.