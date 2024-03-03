Feci kaza... Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı’nda takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 00.30 sıralarında İnegöl Oylat Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Kütahya’nın Domaniç ilçesinden İnegöl’e seyir halinde olan Şırnak’ta görevli Uzman Çavuş Ramazan P. (27) yönetimindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu sürücü uzman çavuş ile birlikte araçta bulunan Yusuf E. (19) Derya K. (21) ve Yağmur Y. (22) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yağmur Y. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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