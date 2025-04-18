Cipin altına saklamışlar... İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar ele geçirildi!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 08:44

Güncelleme: 18.04.2025 - 08:44

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a giden cip, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu ve yoğunluk tespit edilen araç x-ray taramasına sevk edildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.