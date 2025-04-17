Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı
Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıkamış Mescitli köyü yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde İran uyruklu S.K'nin üst araması yapıldı.
Şüpheli, üst aramasında bir şey bulunmaması üzerine Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan kontrolde, şüphelinin mide ile bağırsaklarında 6 parça halinde 41 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.
Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: #Kars #uyuşturucu
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