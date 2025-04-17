Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'uyuşturucu soruşturması' açıklaması: 646 gözaltı kararı!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:06

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Ankara il genelinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçunu işleyen şüphelilerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde kuvvetli delil bulunan toplam 646 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir. Bu sayıya dahil olan 110 şahsın suç tarihi itibariyle 18 yaşını ikmal etmemesi nedeniyle suça sürüklenen çocuk statüsünde oldukları, 80 şüphelinin ise bu dosya haricinde sonradan başka suçlardan tutuklandıkları ve muhtelif ceza infaz kurumlarında bulundukları belirlenmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerinden gerekli kararlar alınmış olup bu işlemlerin tamamlanması ve Ceza İnfaz kurumlarında tutuklu bulunan 80 şüpheli dışında kalan toplam 566 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir. Şüphelilerin çoğunluğunun ikamet adresleri Ankara ilinde olup Ankara il dışında (13 farklı ilde) ikamet ettiği belirlenen 13 şüpheli yönünden ise işlemler ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde talimat suretiyle yerine getirilmektedir.

Arama ve el koyma işlemleri ile şüphelilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. Soruşturmanın kapsamlı oluşu, şüpheli sayısının çokluğu ve arama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle ele geçirilen suç unsurlarının miktar ve niteliği ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."